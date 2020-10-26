حماس : اغتيال الاحتلال للشهيد"فتحي الشقاقي" فشل في وقف مسار المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين 26/10/2020، في الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد القائد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الاسلامي، ان فلسطين تستذكر واحداً من رجالاتها الصادقين، وقائداً مقاتلاً من أجل حرية شعبه.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ان الشهيد فتحي الشقاقي مثّل بفكره وجهاده؛ أحد روافع العمل الجهادي في فلسطين، ووضع بصمة جديدة في مسار النضال الوطني الفلسطيني.

وبين ان الأثر الذي تركه الشهيد الشقاقي سيظل دليلاً دامغاً على عجز الاغتيال عن وقف مسار قتال الاحتلال، أو تغييب فكر المقاومة والجهاد.

وجددت الحركة تأكيدها على وحدة المسار والهدف في ظلال ذكرى التضحية التي مثلتها دماء الشهيد الشقاقي ، والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو هدفنا الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأشار قاسم ان دماء الشهيد فتحي الشقاقي ستظل شاهداً على قدرة الدم على هزيمة السيف، وأن الوعي بالوطن لن تمحوه اكاذيب المحتل واعوانه، وأن الايمان والثورة ستثمر في النهاية نصراً وتحريراً.