سعر الذهب في فلسطين اليوم

يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 26/10/2020 باهتمام كبير. وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 26/10/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 206.10 شيكل $61.00

سعر الذهب عيار 22 188.93 شيكل $55.92

اسعار الذهب عيار 21 180.34 شيكل $53.38

اسعار الذهب عيار 18 154.58 شيكل $45.75

سعر الذهب عيار 14 120.23 شيكل $35.59

سعر الذهب عيار 12 103.05 شيكل $30.50

اسعار أوقية الذهب 6,410 شيكل $1,897

اسعار جنيه الذهب 1,443 شيكل $427.03

اسعار كيلو الذهب 206,100 شيكل $61,003

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

23 أكتوبر 206.87 181.02 155.16 120.68 103.44

22 أكتوبر 207.37 181.45 155.53 120.96 103.68

21 أكتوبر 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47

20 أكتوبر 207.53 181.60 155.65 121.06 103.77

19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48

18 أكتوبر 206.49 180.68 154.87 120.45 103.24

17 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24

16 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24