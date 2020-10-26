حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين 26/10/2020، حملة الاعتقالات الواسعة في مدن وقرى الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: مجاهد الدبوس، وهاني عطا أبو ارميلة، وصدام السعدي بعد مداهمتها منازلهم في عدد من أحياء المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أسيرا محررا مريضا من منطقة هندازة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نضال ابراهيم أبو عاهور (46 عاما) وهو يعاني من فشل كلوي، بعد دهم منزله وتفتيشه.

يذكر أن أبو عاهور افرح عنه من سجون الاحتلال قبل حوالي ثلاثة اشهر، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

ومن نابلس، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتقلت الشاب أيهم عقل بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وصادرت جميع الهواتف النقالة بالمنزل.