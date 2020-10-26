طقس فلسطين اليوم26/10/2020: ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى حار جداً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الخميس، فيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.