فوائد مذهلة لشوربة العدس تحمي الانسان من خطر فيروس كورونا

يبحث الكثيرون من الناس عن اغذية تحميمهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتقوي المناعة لديهم بشكل كبير.

ووفقًا لصحيفة الوطن المصرية فإن شوربة العدس تعد من الأطعمة المفضلة للإنسان لا سيما مع دخولنا فصل الشتاء وتتميز شوربة العدس بفوائد مذهلة وكبيرة.

وتتميز شوربة العدس بأنها تمثل منجما من عنصر الزنك الذي يقوم على تقوية جهاز المنعة داخل جسم الانسان.

الدكتور أحمد أبو النصر عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية قال: "هناك فوائد مذهلة لشوربة العدس".

وأشار إلى أن شوربة العدس تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي لأنها تمدهم بالبروتين.

فوائد العدس

وأضاف: "هي مفيدة للحامل لمنع تشوهات الجنين كما أنها تعمل على بناء الجسم من عنصري الحديد والنحاس، وتعالج من يعانون الرعشة في اليدين، بسبب نقص الفيتامينات وتعالج الأنيميا أيضا".

ويقول الطبيب المصري إن شوربة العدس تقوي المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك، مشيرا إلى أنها مفيدة للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.

ويمكن أن يؤدي تناول شوربة العدس لعلاج الالتهابات والآلام المزمنة، بحسب أحمد أبو النصر، الذي يؤكد أن "تناول شوربة العدس يوميا لمدة 8 أسابيع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح".