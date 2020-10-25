فيديو روسيا تطلق صاروخ فضائي بنجاح

كشفت وزارة الدفاع الروسية مساء الاحد عن تمكنها من اطلاق صاروخ "سويوز-2" إلى الفضاء المزود بالقمر الصناعي "غلوناس-كي" من قاعدة بليسيتسك شمال غرب روسيا.

وجاء في بيان الوزارة:

"يوم الأحد، 25 تشرين الأول / أكتوبر، في الساعة 22 و 8 دقائق، من منصة الإطلاق 4 من محطة الفضاء التجريبية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع في روسيا (بليسيتسك) في منطقة أرخانجيلسك، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء بنجاح صاروخ من الدرجة المتوسطة "سويوز-2""

​وقالت الوزارة:

إن الصارخ انطلق "مع مركبة الفضاء الملاحية "غلوناس-كي""، هذا هو الإطلاق الخامس لـ "سويوز-2" من بليسيتسك في عام 2020

وقد تم الإطلاق السابق في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

في وقت سابق، انطلقت مركبة "سويوز إم إس-17" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر/تشرين الأول

وتحمل المركبة على متنها طاقما جديدا لمحطة الفضاء الدولية يضم الملاحين الفضائيين الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبينز.