فيديو روسيا تطلق صاروخ فضائي بنجاح

كشفت وزارة الدفاع الروسية مساء الاحد عن تمكنها من اطلاق صاروخ "سويوز-2" إلى الفضاء المزود بالقمر الصناعي "غلوناس-كي" من قاعدة بليسيتسك شمال غرب روسيا.
وجاء في بيان الوزارة:
"يوم الأحد، 25 تشرين الأول / أكتوبر، في الساعة 22 و 8 دقائق، من منصة الإطلاق 4 من محطة الفضاء التجريبية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع في روسيا (بليسيتسك) في منطقة أرخانجيلسك، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء بنجاح صاروخ من الدرجة المتوسطة "سويوز-2""
وقالت الوزارة:
- إن الصارخ انطلق "مع مركبة الفضاء الملاحية "غلوناس-كي""، هذا هو الإطلاق الخامس لـ "سويوز-2" من بليسيتسك في عام 2020
- وقد تم الإطلاق السابق في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецкаhttps://t.co/8FCNWxoJUn pic.twitter.com/yzGDImyXaj— РИА Новости (@rianru) October 25, 2020
في وقت سابق، انطلقت مركبة "سويوز إم إس-17" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر/تشرين الأول
وتحمل المركبة على متنها طاقما جديدا لمحطة الفضاء الدولية يضم الملاحين الفضائيين الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبينز.