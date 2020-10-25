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آلية استقبال المعتمرين من خارج المملكة السعودية

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 23:09 - 25 أكتوبر 2020
آلية استقبال المعتمرين من خارج المملكة السعودية آلية استقبال المعتمرين من خارج المملكة السعودية
تقارير
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن آلية استقبال المعتمرين من خارج المملكة السعودية بشكل آمن وضوابط تقديم شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين، وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراً من 1 نوفمبر.

وتضمنت ضوابط قدوم المعتمرين من الخارج أن يكون السن بين 18 – 50 عاما مع تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل القدوم للمملكة، إضافة إلى عزل صحي في فنادق المعتمرين لمدة 3 أيام لدى الوصول.

كما تضمنت الضوابط استخدام تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين، وحجوزات طيران مؤكدة للذهاب والإياب.

 

آلية استقبال المعتمرين من خارج المملكة السعودية

و بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية تعمل وزارة الحج والعمرة على ما يلي:

– تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة السعودية

– اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق شركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي.

– التصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية و وزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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