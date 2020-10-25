حقيقة اعتزال ديمبلي وبوغبا اللعب دوليا بسبب الاساءة للرسول

انتشرت الكثير من الاخبار حول اعتزال ديمبلي وبوغبا اللعب دوليا بسبب الاساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وتساءل الكثير عن حقيقة الاخبار التي تؤكد على ان اللاعبين الفرنسيين "عثمان ديمبلي - بول لابيل بوغبا" قررا الاعتزال دوليًا من اللعب لمنتخب بلدهم بسبب اساءة بلدهم فرنسا للنبي صلى الله عليه وسلم.

ويلعب عثمان ديمبلي حاليًا في مركز قلب هجوم نادي برشلونة الاسباني ويعتبر من اللاعبين المؤثرين في الفريق.

بينما يلعب بوغبا في مركز الوسط مع نادي مانشستر يونايتد ويعتبر أيضًا من اللاعبين المميزين في الفريق وله بصمة كبيرة.

اعتزال ديمبلي وبوغبا اللعب دوليا

واللاعبين اعتنقا الاسلام في وقت سابق وكلما سجل اللاعبين أهداف في مرمى المنافسين سجدوا أمام اللاعبين بأجمل صورة.

وحتى اللحظة لم يتم التأكد من مصداقية الخبر الذي انتشر على منصات التواصل بـ اعتزال بوغبا وديمبلي من اللاعب لمنتخب فرنسا بسبب اساءة بلادهم للرسول صلى الله عليه وسلم.

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