أقوى اشارة.. تردد قناه مصر التعليميه 2020

يبحث الكثير من المصريين عن تردد قناه مصر التعليميه الجديدة وسط استمرار تقديم البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية والاعدادية اضافة لطلاب السادس الابتدائي في جمهورية مصر العربية.

وفي هذه المقالة سنقدم لكم برامج قناة مصر التعليمية وموعد عرض الدروس المختلفة لجميع المستويات التي تم طرحا سابقًا.

جدول البرامج التعليمية للصف الأول الاعدادي من السبت حتى الجمعة على النحو التالي:

(علوم – رياضيات – لغة عربية – لغة انجليزية – دراسات اجتماعية) ولطلاب اللغات مادتي العلوم والرياضيات

ستعرض برامج الصف الأول الاعدادي من الساعة 9.30 صباحًا والإعادة 2.30 ظهرًا.

جدول البرامج التعليمية للصف الثاني الإعدادي من السبت إلى الجمعة

(علوم – رياضيات – لغة عربية – لغة انجليزية – دراسات اجتماعية)، ولطلاب اللغات مادتي العلوم والرياضيات

ستعرض برامج الصف الأول الاعدادي من الساعة 11 صباحًا والإعادة 10 مساءًا.

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الإعدادي من السبت إلى الجمعة:

(علوم – رياضيات – لغة عربية – لغة انجليزية – دراسات اجتماعية) ولطلاب اللغات مادتي العلوم والرياضيات.

ستعرض برامج الصف الأول الاعدادي من الساعة 11.30 صباحًا والإعادة 10.30 مساءًا.

تردد قناه مصر التعليميه 2020

التردد: 12380

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة مصر التعليمية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11757

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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