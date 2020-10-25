حزب الله يعلق على اساءة فرنسا للنبي محمد

علق حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد على حملة الاساءة التي يشنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومؤسسات فرنسية ضد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأدان حزب الله بشدة الاساءة المتعمدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معربًا عن رفضه المطلق لموقف فرنسا الرسمي المشجع للتطاول الخطير على نبي الامة.

وقال حزب الله في بيانه:

نأسف لعودة هذه الإساءات مجددا وما يرافقها من مشاعر الكراهية للإسلام والمسلمين.

الا رسول الله

وشدد الحزب على أن ما نشر في فرنسا يمس بمشاعر أكثر من ملياري مسلم، ومن بينهم الجالية الإسلامية والعربية التي تعيش في أوروبا وفرنسا منذ عقود من الزمن.

وأكد حزب الله "أن كل الادعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير، لا يمكنها أن تبرر التعرض المرفوض لمقام النبي والأديان والمعتقدات السماوية

ودعا "حزب الله" في بيانه السلطات الفرنسية للعودة إلى التعقل والحكمة والاحترام الصريح للأديان والقيم الدينية، والمساهمة الإيجابية في منع خلق المزيد من أسباب التوتر على المستوى الدولي.