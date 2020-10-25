تصدر حبيب نور محمدوف منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية.

وزادت عمليات البحث عن السيرة الذاتية لمحمدوف بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يبكي بسبب اعتزاله الفنون القتالية نهائيًا.

وجاء أعلن محمدوف اعتزاله عن اللعب في الفنون القتالية بعدما تمكن من الفوز بالإخضاع ضد اللاعب الأميركي جاستين غيثي خلال الجولة الثانية من نزال العصر الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحاز فيديو بكاء محمدوف على تفاعل كبير جدًا.

Victory for Khabib and the Champion is overcome with emotion.



A beautiful moment of respect as Justin Gaethje joins him in the centre of the mat.



One step closer to Father's Plan ????#UFC254 pic.twitter.com/1Gd6xRNAaA — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020

من هو حبيب نور محمدوف

ولد محمدوف بتاريخ 20 سبتمبر 1988 وهو لاعب روسي محترف في الفنون القتالية المختلطة، ولد في منطقة داغستان الروسية.

اللاعب محمدوف حصل على بطولة العالم مرتين في قتال السامبو وبطل العالم للوزن الخفيف في بطولة القتال النهائي (UFC)

وحقق محمدوف نحو 29 انتصار بدون أي خسارة، وبذلك يعتبر صاحب أطول سلسلة انتصارات (متواصلة) في الفنون القتالية المختلطة (MMA)

وهو أول روسي يفوز بلقب UFC

واعتبارًا من 8 أكتوبر 2018، أصبح يحتل المرتبة الثانية في الترتيب الرسمي لبطولة القتال النهائي.

بداية حياة محمدوف القتالية:

بدأ محمدوف أول دورته المهنية في فنون القتال المختلطة في سبتمبر 2008 وقام بتجميع أربعة انتصارات في أقل من شهر

وفي 11 أكتوبر، أصبح حبيب نورمحمدوف بطل بطولة كأس Atrium، بعد أن هزم خصومه الثلاثة في حدث موسكو.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة كان يذهب دون هزيمة، والانتهاء من 11 من أصل 12 من المعارضين وقد شمل ذلك الجولة الأولى من بطولة شريط التمرير للمنافسة في المستقبل مع المقاتل شهبات شمحلايف على لقب المنافس في بطولة بيلاتور

والتي كانت أول مشاركة له مع (M-1 Global). في عام 2011

استمر في المنافسة على ترويج ProFC. في تلك السنة وحدها تنافس في سبع مباريات، فاز بها كل من TKO وكان سجله مثالي 16-0 في الدوائر الإقليمية لروسيا وأوكرانيا كان كافيا للحصول على دعوة من بطولة القتال النهائي.

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