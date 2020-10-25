يبحث الكثيرون من ابناء الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو في الشتات على تردد قناة القدس اليوم الفضائية الجديد 2020

وتحظى قناة القدس اليوم على متابعة عالية من ابناء الشعب الفلسطيني لا سيما وأنها تتناول الكثير من القضايا المهمة لأبناء شعبنا.

وأبرز ما تتناوله قناة القدس اليوم الفضائية قضية المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث تعرض الكثير من مقاطع الفيديو التي تدل على استعداد المقاومة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بأقل الامكانيات.

كما تهتم القناة بملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وتخصص العديد من الفقرات والبرامج والأفلام الوثائقية لملف الأسرى ومن بينها فيلم ما زلت احيا.

تردد قناة القدس اليوم الفضائية الجديد 2020

تردد : 10873- عامودي

ترميز: 27500 / نايل سات عرض أقل