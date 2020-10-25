بعد حملة الا رسول الله : فرنسا تناشد العالم الاسلامي بعدم مقاطعة منتجاتها

ناشدت فرنسا اليوم الأحد الدول الاسلامية لعدم مقاطعة منتجاتها بعد الحملة التي دشنها المسلمون تحت هاشتاق الا رسول الله التي انطلقت ردًا على استفزاز الرئيس الفرنسي للمسلمين بعد تأييده لنشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا جاء فيه:

إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد

دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة على حد تعبير البيان.

الا رسول الله

يُشار إلى أن رئيس فرنسا ، إيمانويل ماكرون، قد قال قبل أيام: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف ماكرون خلال حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قتل على خلفية الرسوم المسيئة: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض".

كلمات الرئيس الفرنسي زادت من غضب المسلمين في كافة دول العالم وعبر منصات التواصل الاجتماعي مما أدى إلى ارتفاع وزيادة أعداد المطالبين من المسلمين بمقاطعة المنتجات الفرنسية تحت هاشتاق الا رسول الله