رابط فيلم ما زلت احيا عبر قناة القدس اليوم

نشرت قناة القدس اليوم الفضائية رابط فيلم ما زلت احيا الوثائقي والذي سيعرض مساء اليوم الأحد الساعة التاسعة مساءًا.

وكانت القناة نشرت اعلان الفيلم الذي كشف أنه سيعرض معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت في مقطع الفيديو الأسيرة المحرر "أم محمود الزق" وابنها الأسير يوسف الذي ولد داخل السجون وكانت تتحدث عن معاناتها مع السجان وعدم مراعاة أوضاعها الصحية والجسدية.

موعد عرض فيلم ما زلت احيا عبر القدس اليوم الفضائية

يعرض فيلم ما زلت احيا العرض الأول مساء اليوم الأحد 25 – 10 – 2020 الساعة التاسعة مساءًا

يعاد عرض الفيلم الوثائقي ما زلت أحيا العرض الثاني يوم الاثنين 26 – 10 – 2020 الساعة التاسعة مساءًا