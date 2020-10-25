ظريف يحذر من انتحال شخصيته على منصات التواصل

حذر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم السبت، من انتحال شخصيته أو صوره على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر.

وكتب جواد ظريف على الصفحة الموثقة الخاصة به تغريدة قال فيها: "هذا هو الحساب الوحيد الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنا استخدمه".

وأضاف: "أي شخص آخر أو أي ربوت من روبوتات الإنترنت التي يمكن أن تستخدم اسمي أو صورة تعبيرية لي، فإنها صفحات مزيفة".

وتعد الصفحة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر" منصة مهمة للتواصل مع العالم، خاصة أن أغلب تدويناته يكتبها باللغة الإنجليزية.

كما يستخدم ظريف لغات أخرى للتعليق على العديد من القضايا العالمية، وتعد صفحته منصة مهمة لتوصيل رسائل إيرانية إلى العالم.