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القوى الفلسطينية: لن نرضخ أو نساوم على حقوقنا الوطنية والتاريخية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:29 - 25 أكتوبر 2020
السودان ضد التطبيع السودان ضد التطبيع
تقارير
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أكد تحالف القوى الفلسطينية مساء اليوم الأحد، أن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ أو يساوم على أي حق من حقوقه الوطنية والتاريخية في فلسطين.

وأوضح التحالف في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن محاولات التطبيع التي تجري الآن هي بين أنظمة وليس بين شعوب لا يمكن لها أن تقبل أو ترضخ للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن العدو الرئيسي للشعوب العربية لا زال هو العدو الإسرائيلي، لافتةً إلى أنه لا يمكن أن يحدث صلح مع العدو الإسرائيلي في يوم من الأيام.

وبينت أن الدليل على عدم امكانية تحقيق الصلح مع الشعوب هو حالة الرفض الكبيرة التي حدثت في السودان وحدثت قبلها في الامارات والبحرين من قبل الشعوب الحرة

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