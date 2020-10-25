أشعلت قصة اعلان شاب انفصاله عن خطيبته على الفيسبوك، منصات التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية والمملكة الاردنية الهاشمية.

وتفاعل الألاف من النشطاء مع قضية الشاب محمد عقل الذي قدمها بشكل متقن وحاز على اعجاب غالبية النشطاء.

قصة اعلان شاب انفصاله عن خطيبته على الفيسبوك

ونشر الشاب عقل رسالة مهذبة أعلن فيها انفصاله عن خطيبته بطريقة اثارت اعجاب الألاف من النشطاء وجاء الرسالة على النحو التالي: