أشعلت قصة اعلان شاب انفصاله عن خطيبته على الفيسبوك، منصات التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية والمملكة الاردنية الهاشمية.
وتفاعل الألاف من النشطاء مع قضية الشاب محمد عقل الذي قدمها بشكل متقن وحاز على اعجاب غالبية النشطاء.
قصة اعلان شاب انفصاله عن خطيبته على الفيسبوك
ونشر الشاب عقل رسالة مهذبة أعلن فيها انفصاله عن خطيبته بطريقة اثارت اعجاب الألاف من النشطاء وجاء الرسالة على النحو التالي:
- لم أكن أتمنى أن نصل لهذه المرحلة أبدا، لكنها مشيئة الله دائما هي التي نهتدي بها ونسير بأمرها.
- للأسف الشديد، قدر الله لي أن أفترق عن خطيبتي، وإني إذ أسرد هذا الخبر غير السار، أؤكد على أنها كانت والله طيبة الأخلاق، حسنة السيرة، رائعة الحضور، كريمة الأصل، من بيتٍ طيب حنون احتضنني كأني واحد منه وزيادة.
- لم أكن أريد أبدًا هذا الفراق، لحسن ما أكرموني به، ولكن عدم التفاهم كان الحاجز اللعين الذي فرق بيننا.
- وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري وقلة حيلتي، وأن يعوضها بمن هو أهلٌ لها وخير وسند، وأن يجزي أهلها عني خير الجزاء فو الله لم أجد منهم إلا كل حب وعون واهتمام.
- وأسأل الله أن يتكفل بي وبقلبي، ويكن لي عونا في هذا القرار الصعب.. وإني مؤمن به متوكل عليه وهو لن ينساني ولن ينساها.