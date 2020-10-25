مصادر لفلسطين اليوم تكشف: الملفات التي ستبحثها حماس مع مصر

كشفت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مساء اليوم الأحد، عن الملفات التي ستبحثها حماس مع مصر خلال الأيام القادمة في القاهرة.

ومن المقرر أن تلتقي قيادات وازنة من حركة حماس خلال الايام القادمة بجهاز المخابرات العامة المصري في القاهرة لبحث الكثير من الملفات العالقة.

واوضحت المصادر بأن حركة حماس ستبحث ملف "المصالحة بينها وبين حركة فتح وأخر التطورات التي وصلت اليها عقب لقاء الامناء العامين في بيروت ولقاء ثنائي في اسطنبول، لا سيما بعد ورود انباء عن غضب مصري لسبب لقاء اسطنبول.

حماس ومصر

وأشارت المصادر إلى أن الملف الثاني الذي ستبحثه حماس مع مصر هو ملف صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحول ملف فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين فقد أكدت المصادر أن فتح معبر رفح لن يتحقق في الوقت الحالي إلا بعد الانتهاء من اجراء انتخابات مجلس الشعب المصري.

وكانت مصادر مصرية كشفت اليوم الأحد 25/10/2020 أن المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية من المقرر أن يبلغوا مسؤولي حماس برسائل "إسرائيلية" عدة بعضها متعلق بصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، وملف التهدئة بقطاع غزة، وتحركات الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام"، بهدف إدخال نوعيات أسلحة متطورة إلى القطاع من شأنها تغيير ميزان القوة.