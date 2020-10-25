موعد وآلية السفر إلى دبي واسطنبول من الاراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سفارة دولة فلسطين بالأردن عن موعد وآلية السفر إلى دبي واسطنبول للطلبة الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة أن لديها رحلتين للطلبة الفلسطينيين ولبعض المواطنين الذي سجلوا للسفر إلى تركيا والامارات.

وبينت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، مساء اليوم الأحد، أن السفر سيكون على النحو التالي:

آلية السفر إلى دبي واسطنبول

رحلة الملكية رقم 167 إلى اسطنبول بتاريخ 1-11-2020

رحلة الملكية رقم 614 الى دبي بتاريخ 4-11-2020.

ولفتت الوزارة إلى أن الطلبة والمواطنين المسجلين في السفر وحصلوا على الموافقات اللازمة ضرورة حجز وشراء التذاكر فورًا على هاتين الرحلتين عبر الطائرات الاردنية

وأشارت الوزارة إلى أن الرابط المسموح للتسجيل هو http://Repat.rj.com أو عبر وكيل سفره في الوطن.