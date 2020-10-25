الاحتلال يخطر بهدم منزلين مأهولين في بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزلين مأهولين، في جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عيسى وعساف عادل الفروخ في قرية المنية، ومساحة كل واحد 180 مترا مربعا.

وأضاف كوازبة أن الإخطار يتضمن مهلة 96 ساعة لعملية الهدم، مشيرا إلى أن الاحتلال أخطر سابقا عددا من المنازل في القرية بالهدم ووقف البناء.

وتواصل حكومة الاحتلال جنونها الاستيطاني الذي كان آخر فصوله المصادقة على إقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في إطار التطبيق العملي لمخطط الضم.

ويستهدف الاحتلال محافظة بيت لحم من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، وتغيير في حدود الأراضي شرقي المحافظة، ومنع المواطنين من الدخول والمكوث في أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات.

وأقرت سلطات الاحتلال خلال الاسابيع الماضية بناء 500 وحدة استيطانية في مستعمرة "تسور هداسا" على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين غربي بيت لحم.

يشار الى أن الاستيطان زاد أكثر من 8 أضعاف عما كان عليه في السنوات الماضية، ومخطط الاحتلال هو رفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن خلال السنوات القليلة القادمة.