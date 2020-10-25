طريقة عمل طبيخ سبانخ بالدجاج في البيت

إليك طريقة عمل طبيخ سبانخ بالدجاج ، حيثُ تمتاز الأكلة بطعمها اللذيذ ورائحتها النافذة في البيوت، إذ معظم سكان الوطن يبحثون عن طريقة عمل طبيخ سبانخ بالدجاج ، الذي اكتسحت موائد الطعام ، لاسيما في فصل الشتاء.

وارتفعت عمليات البحث على الانترنت في الحصول على طريقة عمل طبيخ سبانخ بالدجاج وهي من ألذ الطبائخ الورقية، ونريد أن ننوه إلى أن كافة مكونات الوجبة اللذيذة متوفرة ويمكن لأي شخص الحصول عليها بسهولة.

أما بالنسبة لكيفية طبخها فهي سهلة جدًا حيثُ يرتب عليك تتبع خطوات عملها في هذه المقالة.

مكونات طبيخ سبانخ بالدجاج :

½ دجاجة

½ كيلو سبانخ

ملعقة صغيرة ملح+فلفل أسود

فنجان حمص مسلوق

بصلة صغيرة

خطوات عمل طبيخ السبانخ بالدجاج :

الخطوة الأولى من اعداد الاكلة، قم بتقطع السبانخ ونغسله جيداً ونتركه يتصفى، ثم انقع الحمص من الليل ونسلقه حتى ينضج.

وبعدها قم بضع الزيت النباتي في قدر ونضع عليه الدجاج من ناحية الجلد ونتركه حتى يتحمر ثم نضيف البصل ونتركه حتى يذبل.

وقي الخطوة التالية، اضف الحمص المسلوق ونتركه قليلاً ثم نضيف السبانخ ونتركه حتى يذبل نضيف الملح والفلفل الأسود ومقدار كوبين من الماء المغلي ونتركه عشر دقائق حتى يتسبك.

وفي نهاية هذه المقالة تتمنى لكم إدارة موقع فلسطين اليوم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

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