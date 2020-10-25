ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

أنصار الله تستهدف مطار "أبها" جنوب السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:19 - 25 أكتوبر 2020
تدمير مطار ابها السعودي تدمير مطار ابها السعودي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت جماعة أنصار الله باليمن، اليوم الأحد، استهداف "هدف حساس" في مطار "أبها" الدولي جنوبي السعودية بطائرة مسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن "‏سلاح الجو المسير شن هجوما جويا جديدا على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع (صماد3)".

وأفاد بأن الهجوم استهدف "هدفا حساسا داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة"، دون توضيحات حول طبيعة الهدف.

وأردف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان (في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية) والحصار المتواصل على شعبنا العزيز".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن سريع، أن جماعته استهدفت بطائرتين مسيرتين قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة "خميس مشيط" جنوبي السعودية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات