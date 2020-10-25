أنصار الله تستهدف مطار "أبها" جنوب السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله باليمن، اليوم الأحد، استهداف "هدف حساس" في مطار "أبها" الدولي جنوبي السعودية بطائرة مسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن "‏سلاح الجو المسير شن هجوما جويا جديدا على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع (صماد3)".

وأفاد بأن الهجوم استهدف "هدفا حساسا داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة"، دون توضيحات حول طبيعة الهدف.

وأردف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان (في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية) والحصار المتواصل على شعبنا العزيز".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن سريع، أن جماعته استهدفت بطائرتين مسيرتين قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة "خميس مشيط" جنوبي السعودية.