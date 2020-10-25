اتحاد المعلمين بالضفة تدعو المعلمين لعدم الدوام

دعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لكافة المعلمين والمعلمات عدم التوجه إلى المدارس صباح يوم الثلاثاء القادم والتحول إلى التعلم عن بعد، التزاماً بقرار الاتحاد.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي: نتعهد في تعميم لمنتسبينا بأننا سنوقف أي مسائلة من أي جهة كانت لأي معلم في حال الالتزام في بياننا وأي موقف جديد سنصدره".

وتابع البيان:" قررنا الأربعاء الماضي، البدء بشكل فعلي للتعليم عن بعد اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر مع عدم التوجه إلى المدارس معتبرين يومي الأحد والإثنين الموافقين 25 و 26 أكتوبر، أيام لتحضير الطلبة للانتقال الكامل للتعليم عن بعد، وذلك بسبب عدم انتظام صرف الرواتب كاملة.

يذكر أن اتحاد المعلمين الفلسطينيين كان قد أعلن الأربعاء الماضي، عن الانتقال للتعليم عن بعد بشكل كامل، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري، وعدم توجه المعلمين للمدارس، نظراً لعدم قدرة الحكومة على طرح برنامج لتعزيز صمود الموظفين، وتفشي فيروس كورونا في عدة مدارس، كما جاء في بيان الاتحاد.

وأكد الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، على وجوب تحضير الطلاب يومي الأحد والإثنين المقبلين، للانتقال الكامل للتعليم عن بعد، بدءا من الثلاثاء.