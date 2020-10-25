وحدة برق: الساعات القادمة ستكون جحيم على مستوطني غلاف غزة

أعلنت وحدة برق الجهادية، أن جميع ما يسمع من انفجارات وما سيسمع لاحقاً على طول الخط الزائل شرق قطاع غزة، هو ناجم عن أعمال الوحدة باطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

ووجهت الوحدة رسالة للعدو الصهيوني، أن الساعات القادمة ستكون جحيم عليه وعلى مستوطنيه ولن يشعروا بالهدوء ولا الأمان، حتى الرضوخ وحرية أسرانا وأقصانا وأرضنا من دنس المحتلين.

يشار إلى ان ما تسمى محكمة الاحتلال الاسرائيلية رفضت اليوم الافراج عن الاسير ماهر الاخرس، رغم تدهور حالته الصحية جراء اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 91 يوماً.