تأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز في قطاع غزة

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل انطلاق بطولات دوري الدرجتين الممتازة والأولى لموعد جديد بالتوافق مع أندية غزة.

وقرر الاتحاد تأجيل موعد انطلاق الدوري لمدة أسبوع واحد على أن يبدأ في تاريخ 27/11/2020، بعد طلب الأندية تأجيل انطلاق الدوري بسبب ضيق فترة الإعداد للوصول لأعلى درجة من الجاهزية، خاصة بعد حالة التوقف الطويلة بسبب انتشار كورونا.

وجاء تأجيل الدوري بسبب إغلاق أندية الشجاعية وخدمات البريج بسبب وجودهم في المناطق المصنفة حمراء وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في تلك المناطق.

وأكد اتحاد الكرة خلال اجتماعه مع أندية الدرجتين الممتازة والأولى، أن الدوري سيقام وفق البروتوكول الصحي، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، ووفق لائحة المسابقات الجديدة.

واعلن أنه سيقوم بإجراء مسحة لجميع أندية الدرجتين الممتازة والأولى قبل 72 ساعة من موعد انطلاق الدوري.