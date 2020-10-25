صحيفة عبرية: السعودية على وشك الاعتراف بإسرائيل وولي العهد مهتم بالتطبيع

ألمحت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية، أن تل أبيب وواشنطن تبعث تلميحات بأن السعوديين على وشك اتخاذ قرار الاعتراف بـ "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من ذلك فالامر ليس مؤكداً أن تنظم الرياض للخرطوم وابو ظبي والمنامة، في التطبيع مع إسرائيل.

ووفقًا للتقديرات في تل ابيب وواشنطن، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهتم بالتطبيع مع "إسرائيل"، لكن والده الملك سلمان يمنع هذه الخطوة حاليًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين أعطيت الضوء الأخضر من الرياض.

ورأت الصحيفة العبرية، أن الدعم السعودي للتطبيع مع اسرائيل، هو من باب المصلحة لدول الخليج في تكوين كتلة سياسية أمنية ضد إيران برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدة ترامب على إعادة انتخابه، وإثبات الحقائق في حالة فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.