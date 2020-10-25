جامعة الازهر تصدر بيانًا بخصوص استئناف التدريس الوجاهي

أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاحد، بيانَا مهمًا بخصوص التعليمات الخاصة باستئناف التدريس الوجاهي داخل الجامعة لطلبة المستوى الأول الجدد والدراسات العليا ولجميع المساقات العملية والسريرية للفصل الدراسي الأول2020/2021.

وقررت الجامعة استئناف التدريس الوجاهي، حيثُ يكون التدريس لجميع المساقات النظرية والعملية في جميع كليات الجامعة، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة على بوابة الطالب، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26/10/2020.

وأكدت أن تدريس متطلبات الجامعة إلكترونياً يستمر لجميع المستويات على منصة المودول.

واهابت الجامعة بالطلبة بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة والوقاية المعلنة على اللوحات الإرشادية بمداخل مباني الجامعة، علماً بأنه سيتم إجراء فحص قياس درجة الحرارة للطلبة عند دخول الحرم الجامعي.

وشدّدت على انها "لن تسمح بدخول الطلبة بدون كمامة".