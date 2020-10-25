السماح بدخول 150 مسافرًا للأردن عبر حس الملك حسين

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاحد، السماح 150 مسافرًا بالدخول للأردن يوميًا عبر جسر الملك حسين، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت السلطات، أن الدخول عبر الجسر يكون بشرط التسجيل المسبق عبر منصة خاصة وإجراء فحص كورونا قبل 5 أيام من السفر وفحص آخر على الجسر.

وأشارت إلى أن المسافر يتحمل تكلفة الفحوصات.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الاردن العميد مازن الفراية، أنه الأردن ستستقبل أعداد محدودة بشكل يومي على المعابر الحدودية البرية المسموح دخول مسافرين، وزيادة أعداد المسافرين سيتم بحسب التقييم الأسبوعي لسير العمل على المراكز الحدودية.

وذكر الفراية، أنه سيسمح للمسافرين عبر المعابر البرية الدخول بسياراتهم بعد إجراءات تعقيمها.

وبالنسبة لسائقي الشاحنات على معبر العمري، أكد أنه سيتم استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي.

وكانت السلطات الأردنية، قد أغلقت سابقًا الجسر ومنعت السفر منه، منذ بداية جائحة كورونا.