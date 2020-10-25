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مسؤول "إسرائيلي" يعلق على بيع طائرات "أف 35" لقطر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:09 - 25 أكتوبر 2020
طائرة اف 35 طائرة اف 35
تقارير
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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاحد، إن بيع المقاتلات الامريكية من طراز "أف-35" لدولة قطر ربما يكون ممكنًا.

وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن بيع تلك الطائرات الحديثة لقطر ربما يكون ممكنا، رغم اعتراضات (إسرائيل) على مثل تلك الصفقة بسبب صلات الدوحة بكل من إيران وحركة حماس.

وأشار شتاينتز، إلى أنه " لا شك إذا أرادوا (القطريون) وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلا أو آجلا"، بحسب "رويترز".

ولفت إلى أن القيادة الامريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية" خاصة في مواجهة مقاتلات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وذكر المسؤول الإسرائيلي "هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لـ"رويترز" أن قطر تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35".

 

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