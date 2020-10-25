الأسير محمد زغير يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير محمد أحمد زغير (33 عاماً) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ستة أيام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير زغير يقبع منذ نهاية الأسبوع المنصرم في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، حيث نقلته إدارة السجون إلى الزنازين الإنفرادية، عقب إعلانه للإضراب عن الطعام.

ولفت نادي الأسير، إلى أن زغير والمعتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، صدر بحقه أمرّي اعتقال إداري مدة كل واحد منهما أربعة شهور، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات.

يُشار، إلى أن زغير وهو ناشط حقوقي ضد الاستيطان، أب لثلاثة أطفال (براء وحياة ويافا)، أصغرهم يافا تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر.