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 إصابة سائق مركبة بحادث سير في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:58 - 25 أكتوبر 2020
حادث مروري (ارشيف) حادث مروري (ارشيف)
تقارير
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أصيب سائق مركبة، اليوم الاحد، بجروح إثر تعرضه لحادث سير في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بان سائق سيارة أصيب بجروح طفيفة بحادث سير وقع قرب بلدة حزما شمال شرق القدس.

ووصلت قوة شرطية إلى المكان وفتحت تحقيقًا للمعرفة ملابسات الحادثة.

حادث سير
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