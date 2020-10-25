"كوخافي" لقادة المظليين الاسرائيليين: "استعدوا للحرب"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي اللواء أفيف كوخافي وجه رسالة إلى قادة لواء المظليين بأن "يستعدوا للحرب".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن كوخافي قال لجيشه خلال تدريب "السهم المدمر": استعدوا للحرب وكأنها سوف تحدث غدًا ، إنها دائمًا ما تنفجر بشكل مفاجئ. استعد لها بشكل حقيقي "..>

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، إطلاق تدريبات عسكرية هي الأكبر، تحاكي حرب شاملة مع حزب الله.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن "التدريب يهدف إلى السعي لتحقيق الانتصار في المعارك، وتطبيق طرق عمل جديدة، ومشتركة بين أركان الجيش"، مضيفًا أنه سيستمر لأيام عدة.

ويتخلل التدريب، حركة نشطة للمركبات والطائرات العسكرية، والقطع الحربية البحرية، خلال التدريب، مشيرا إلى أنه سيستمر لعدة أيام.