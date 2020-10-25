تعليم غزة: سمحنا بعودة التعليم الوجاهي بالجامعات

أكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي د. أيمن اليازوري، اليوم الاحد، أن الوزارة سمحت بعودة التعليم الوجاهي بالجامعات بغزة ضمن إجراءات آمنة وعالية من أجل استمرار الحياة في ظل جائحة كرونا لوجود توجه للتعايش مع الفيروس.

وأوضح اليازوري، أنه تم السماح لمؤسسات التعليم العالي بالدوام فقط لطلبة السنة الأولى وطلبة المساقات العملية الدراسات العليا على أسبوعين بالتبادل أسبوع للتعليم الالكتروني الاخر للتعليم الوجاهي.

وبين أنه تم السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة للتعليم العالي ومنعنا 6مؤسسات بسبب عدم جهوزيتها لعمل ضمن الإجراءات الوقائية وعدم إمكانية توفير الداتا وربطها بوزارة الصحة وتكنولوجيا المعلومات الكترونياً.

وأشار إلى أن نسبة الدوام في مؤسسات التعليم العالي 15% والذي يضم 100 ألف طالب، ولا يزيد عدد الطلية في أي مؤسسة كبيرة بمساحة 50 دونم عن 2000طالب في اقصى ذروة الدوام.

بالنسبة للقاعات الدراسية، قال اليازوري، إنه "يجب الا يزيد حجم اشغال القاعات عن 40% بمعنى ان الشعبة ستنقسم الى قسمين او اكثر وان القاعة التي مساحتها 60 متر مربع يحب الا يزيد عدد الطلاب فيها عن 15 طالب".

وذكر أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة على مداخل الجامعات واليات للتنقل الامن ومنعنا استخدام الحافلات ووسائل النقل الجماعي على مداخل الجامعات.

وشدّد الوكيل، أن وزارته ألزمت الطلاب بارتداء الكمامات منذ دخوله للحرم الجامعي وحتى المغادرة مع فحص قياس الحرارة للطلاب، وتسجيل بياناته الكترونياً ضمن الربط الالكتروني مع وزارة الصحة للتأكد من سلامته.

ولفت إلى أن التربية والتعليم تقوم بتعقيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والأدوات والمختبرات بشكل مستمر قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم لضمان سلامة الجميع ضمن البروتوكول الصحي بفحص المؤسسات.