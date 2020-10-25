إغلاق بلدة الزاوية في الضفة المحتلة بسبب كورونا

أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الاحد، إغلاق بلدة الزاوية بالكامل ومنع الحركة وإغلاق جميع المحلات لمدة ثلاثة أيام، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح كميل، أنه يحظر دخول المواطنين أو الخروج منها وإليها، ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز، وذلك لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.

توفيت مواطنة، ظهر اليوم الاحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في محافظة سلفيت في الضفة المحتلة.

وأفاد محافظ سلفيت عبد الله كميل: بأن المواطنة توفت مريم أحمد حلاسي (55 عاماً) متأثرة بإصابتها الفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأعلنت وزيرة الصحة بالضفة المحتلة د. مي الكيلة، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 65 عاماً من يعبد ومواطنة 42 عاماً من جنين، مواطن 64 عاماً من طولكرم، مواطنة 68 عاماً من الخليل، مواطن 77 عاماً من بني نعيم).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 247 حالات في الضفة الغربية (48 الخليل، 15 جنين، 9 سلفيت، 23 طولكرم، 125 رام الله والبيرة، 27 طوباس)، إضافة إلى 113 في قطاع غزة.