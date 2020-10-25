الصحة بغزة تتسلم جهاز جديد من منظمة الصحة العالمية

تسلمت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، جهازًا جديدًا لفحص المسوحات المخبرية PCR من منظمة الصحة العالمية، وذلك لفحص الأشخاص في القطاع، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وثمن مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، جهود منظمة الصحة العالمية، في إطار تدعيم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وقال الحاج، "نتسلم هذا الجهاز والذي سيكون اضافة جيدة في عمل المختبر المركزي , داعيا كافة الجهات ذات العلاقة الى العمل على دعم جهود وزارة الصحة بما يمكنها بالايفاء بالخدمات الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد 19".

وأوضح مدير عام الوحدات الفنية المساندة د. أيمن الحلبي، أن الجهاز سيعزز من عمل الطواقم الصحية العاملة في المختبر المركزي حيث يقوم بتجهيز العينات في المرحلة الاولى قبل قراءة النتائج وبوقت لا يتعدى 24 دقيقة .

من جهته، ذكر مدير مكتب الصحة العالمية في غزة د. عبد الناصر صبح أن ما يميز الجهاز الجديد هو قدرته على تجهيز وفحص 100 عينة , وهو يأتي ضمن مجموعة الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية الى وزارة الصحة لتعزيز جهودها في الفحص والعزل والمعالجة , معربا عن أمله في أن يساهم الجهاز الجديد في تعزيز كفاءة المختبر المركزي والفحوصات المخبرية .

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 111 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي (113) حالة أخرى.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2083 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5442 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 2013 حالة، متعافين 3398 حالة، وفيات 31.