مصدر امني يحذر من خطورة تحليق طيران الاستطلاع "جولف استريم"

حذر مصدر امني في المقاومة الفلسطينية قيادات المقاومة من خطورة تحليق طائرة جولف استريم ايتام والتي تستخدم للإنذار المبكر من قبل استخبارات العدو.

وقال المصدر في تصريح خاص لفلسطين اليوم:" إن هذا النوع من الطيران يغطي مساحات واسعة وكبيرة وكان له الفضل في المشاركة في الكثير من العمليات التي استهدف فيها العدو قيادات من الصف الاول بالمقاومة كعملية اغتيال الشهيد بهاء ابو العطا وعمليات الاغتيال خارج فلسطين وغيرهما في الكثير من العمليات الامنية التي قام بها العدو في ظل الحرب الاستخبارية التي يخوضها العدو ضد المقاومة في غزة.