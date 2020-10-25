"الجهاد" في جنين تدعو للمشاركة في مسيرة نصرةً للأسير الأخرس

دعت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، اليوم الاحد، الجماهير للمشاركة الفاعلة بمسير السيارات التي ستنطلق بعد أداء صلاة المغرب مباشرة في المحافظة، تضامنًا مع الأسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت حركة "الجهاد"، أن المسيرة ستنطلق من مسجد ابن تيمية في سيلة الظهر- الشارع الرئيس نصرةً للأسير الأخرس وأهله المعتصمين معه في "سجن - مشفى" كابلان بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وأشارت إلى أن مسير السيارات ستجوب شوارع البلدة منتهيا بمنزل الشهيد الأسير سامي أبو دياك.

وواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تنكيلها بحق الأسير ماهر الأخرى الذي يواصل إضرابه عن الطعام، لليوم الواحد بعد التسعين، رغم خطر الموت الذي يداهمه في كل لحظة.

وأمس، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على عائلة الأسير الاخرس في مشفى كابلان، بعد أن اقتحموا المشفى، حيث تتخوف العائلة من هجمات جديدة من قبل المستوطنين.

ويواصل الأسير الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وكان قد قال في رسالة سابقة إنه لن يتناول الطعام إلا في بيته، وطالب بالسماح له بأن يرى أمه وأطفاله بعد أن وصل مرحلة صحية خطيرة.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت يوم 12 من الشهر الجاري مجددا طلب الإفراج عن الأخرس، وقدمت مقترحا في جوهره ترك الباب مفتوحا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ولكن بشرط وقف إضرابه.

يذكر أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.