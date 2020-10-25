وزير استخبارات الاحتلال يطالب بهدم منزل منفذ عملية يعبد في جنين

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، ان وزير الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايلي كوهن طالب من وزير الحرب بيني غانتس بالتراجع عن قرار إغلاق غرفة واحدة في منزل منفذ عملية يعبد في جنين شمال الضفة المحتلة، والقيام بهدم المنزل كاملاً.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن كوهن طلب من غانتس بهدم المنزل المواطن نظمي أبو بكر، لافتاً الى ان قرار إغلاق الغرفة "مثير للسخط".

وقال وزير الاستخبارات، إن "القوانين الإسرائيلية تأمر بهدم منازل الفلسطينيين بهدف ردعهم".

وأغلق جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، بالإسمنت الغرفة التي كان يسكنها الأسير نافذ أبو بكر في بلدة يعبد وذلك في أعقاب قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية.

وكانت محكمة الاحتلال قد اتهمت أبو بكر بإلقاء طوبة تزن 11 كغم باتجاه أحد الجنود فجر الثاني عشر من أيار الماضي ما تسبب بمقتله بعد وقت قصير.