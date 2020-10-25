الأسير محمد زغير يواصل الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الاداري

يدخل الأسير محمد أحمد زغير اليوم الاحد، اليوم السادس على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير زغير (33 عامًا)، من محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، يقبع حاليًا في زنازين سجن "النقب الصحراوي" الاسرائيلي، حيث نقلته إدارة السجون إلى الزنازين الإنفرادية، عقب إعلانه للإضراب عن الطعام.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حكمًا بسجنه على ملف الاعتقال الإداري بدون تهمه مدة أربعة شهور قابلة للتجديد.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الناشط الحقوقي زغير ضد الاستيطان في شهر نيسان/ أبريل 2020، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات.

وتتعمد حكومة الاحتلال إبقاء مئات الاسرى على بند الاعتقال الإداري الذي تجرمه القوانين الدولية، بهدف إذلالهم وإخضاعهم.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال ما يقارب 5 آلاف أسير داخل المعتقلات، التي تفتقد لإدنى للمتطلبات المعيشية والصحية.