مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار شرقي الضفة المحتلة

يواصل المستوطنون ، اليوم الأحد، تسييج مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الواقعة شرق خلة "مكحول" في الأغوار الشمالية شرقي الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية الشمالية عارف دراغمة، بأن المستوطنين واصلوا منذ ساعات الصباح الباكر تسييج أراضٍ شرق خلة "مكحول"، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وأشار دراغمة، إلى أن أعمال التسييج تبعد أقل من كيلومتر واحد عن خيام السكان، ويستهدف بدرجة أولى مراعي السكان.

وتعد أعمال التسييج هي امتداد لسياج وضعه المستوطنون قبل شهرين، والممتد من مستوطنة "مسكيوت"، لغاية معسكر "مزوقح"، القريب من "مكحول"، على مساحة قدّرت بأكثر من ثلاثين ألف دونم.

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الجاري على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية، لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.

وتقع تلك المحميات في دير حجلة بأريحا، والأخرى جنوب الجفتلك قرب مستوطنة "مسواه" المقامة على أراضي المواطنين، والثالثة شرق عين الحلوة والفارسية في الأغوار الشمالية في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "مسكيوت، وروتم" المقامتين على أراضي المواطنين في الأغوار.

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.