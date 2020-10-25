إغلاق وتوقيف.. طالع مهام "مباحث كورونا" في غزة

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاحد، عن مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية:

وأوضحت الداخلية، أن "مباحث كورونا" أغلقت 55 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، كما أوقفت 58 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة، وأيضًا 43 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.

وبيّنت أنها أنهت 24 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 111 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي (113) حالة أخرى.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2083 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5442 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 2013 حالة، متعافين 3398 حالة، وفيات 31.