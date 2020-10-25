وفد من حركة حماس في قطاع غزة يغادر للقاهرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 25/10/2020، أن وفد قيادي من حركة حماس غادر قطاع غزة متوجهاً إلى القاهرة.

وأوضح الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن الوفد يضم كلا من عضوي المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية، والأخ روحي مشتهى، للانضمام إلى وفد قيادة الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وبمشاركة عضو المكتب السياسي الأخ عزت الرشق.

وذكر برهوم، أن الزيارة تأتي للتباحث مع المسؤولين المصريين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، والتطورات الحاصلة مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.