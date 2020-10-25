سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق المركزي أو السوق السوداء اليوم الأحد 25/10/2020، محط اهتمام وبحث لكافة اللبنانيين على محركات البحث في جوجل.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة مع بحث اللبنانيين الآونة الأخيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على سعرها.

سعر الليرة اللبنانية

وتسبب تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار بأزمات عديدة في لبنان اقتصادياً وسياسياً، على الرغم من خروج اللبنانيين في تظاهرات ضخمة جابت شوارع لبنان، لكنها لم تصل إلى شيء وظلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية على حالها.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق المركزي أو السوق السوداء اليوم الأحد 25/10/2020

جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 25/10/2020 على النحو التالي: 1 دولار الأمريكي = 1,512.1359 ليرة اللبنانية ، 1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 25/10/2020 في السوق السوداء

وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق المركزي أو السوق السوداء اليوم الأحد 25/10/2020، ما بين 6750/6600 ليرة للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 24 و25/10/2020 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.