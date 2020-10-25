هل هناك تغيير على جدول توزيع الكهرباء في غزة مع التوقيت الشتوي؟

أكد محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة اليوم الأحد 25/10/2020 ، ان لا تغير على جدول توزيع الكهرباء مع تغير التوقيت الشتوي حيث يبقى موعد الفصل وقطع التيار الكهربائي في نفس الموعد .

وقال ثابت خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ان موعد الفصل والقطع الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ، والساعة الثانية وحتى العاشرة ولا يمكن تقديم أو تأخير الموعد ، كون ان الأمر مرتبط بورديات العاملين ، والعديد من الأمور الإدارية ، ولا نريد ان يحدث اي ارباك .

وبين ثابت ان التغيير مرتبط بعمل المؤسسات والبلديات، ومازال الموضوع يدرس لغاية هذه اللحظة فهناك أفكار تناقش حول جدول الشتاء.

وبين أن عدد ساعات الوصل والقطع مرتبط بالأحمال ، مشيراً ان عدد المولدات التي تعمل في المحطة هي 3 مولدات فقط ، وان هناك عجر واضح في كمية الكهرباء.

ويشار الى ان فلسطين بدأت العمل في جدول التوقيت الشتوي يوم السبت الماضي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة .