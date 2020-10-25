توضيح هام من لجنة متابعة المولدات بشأن اللغط حول الاتفاق الأخير

أصدرت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة، اليوم الأحد 25/10/2020، توضيحاً هاماً حول حالة اللغط التي سادت حول الاتفاق مع أصحاب المولدات الأخير.

وأكدت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في بيان صحفي للرأي العام ، أنه تصحيحاً لحالة اللغط التي سادت أمس حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات أن السعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيقل.

وأوضحت أنه يتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي.

ودعت اللجنة، المواطنين الكرام إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.