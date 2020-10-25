رغم التضارب بشان الدولة التالية للتطبيع..لا مزيد من اتفاقيات التطبيع قريباً!

قالت القناة الثانية الاسرائيلية مساء أمس السبت 24/10/2020 ، ان عدد من المسؤولين "الإسرائيليّين" رجحوا ألا توقع دول عربية أخرى اتفاقيّات تطبيع مع "إسرائيل" قبل الانتخابات الأميركيّة، المقرّرة الثلاثاء ما بعد المقبل.

وتتضارب الأنباء حول الدولة المقبلة، فبينما نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين أنها ستكون عُمان، نقلت القناة 13، أمس، الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم أنها ستكون قطر، وعن مسؤولين أميركيين أنها ستكون السعوديّة.

وفي السياسة الداخلية الإسرائيليّة، استمرّ الجدل حول صفقة طائرات إف 35 الأميركيّة للإمارات، فرفض رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اتهامات وزير الحرب ، بيني غانتس، بإقصاء الأجهزة الأمنية عن التفاهمات مع الولايات المتحدة بخصوص الصفقة.

وادّعى نتنياهو أنه لم يمنح الولايات المتحدة موافقته للبيع إلا في الأمس بعد ضمان التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي وضمان الفوقيّة العسكرية لإسرائيل في المنطقة، بينما كرّر غانتس إن "الأجهزة الأمنية لم تعلم من رئيس الحكومة بالمفاوضات لتزويد الإمارات بسلاح جيّد".

وقال نتنياهو إنّ "الاتفاق" مع السودان "خطوة إضافية لسلام تاريخي"، وإن "دولا أخرى ستنضم".

وتابع نتنياهو أنّ الاتفاقيّات "جيّدة لإسرائيل ولجيبتها. نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط. الأمر سيوفر ساعات ونقودًا على الطيران – من الشرق ومن الغرب. الحديث عن تغيير وضع. إسرائيل كانت معزولة بالمطلق. أنا أقول لكم من الآن: ستنضمّ دول إضافية".

وحول الانتخابات الأميركيّة، قال نتنياهو إنه لا يريد "التنبّؤ بنتائج الانتخابات، لكنّني آمل أن السياسات الأميركية التي جلبت اتفاقيّات السلام مع دول عربية أن تستمرّ".

وصدر أمس، الجمعة، إعلان أميركي – إسرائيلي – سوداني مشترك، تحدّث عن تطبيع العلاقات وإنهاء العداء، بعد اتصال هاتفي ضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.