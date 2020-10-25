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"السهم القاتل".. مناورة لجيش الاحتلال تحاكي حرباً متعددة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:24 - 25 أكتوبر 2020
الجيش الاسرائيلي على حدود لبنان .. مناورة اسرائيلية خشية من حزب الله.JPG الجيش الاسرائيلي على حدود لبنان .. مناورة اسرائيلية خشية من حزب الله.JPG
تقارير
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يجري جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 25/10/2020، مناورة أطلق عليها "السهم القاتل" التي تحاكي حربًا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية، ومواجهة حزب الله في لبنان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الهدف من هذه الخطوة رفع جهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش، مشيرةً إلى أن قوات نظامية ومن الاحتياط وبمشاركة من سلاح الجو والبحر والبر وهيئات استخبارية وتكنولوجية ولوجستية تشارك في المناورة.

وأشارت إلى أن المناورة تتم ضمن قيود تفرضها أزمة كورونا، لافتةً إلى أن أفيف كوخافي رئيس الأركان قرر إجراء المناورة نظرًا لأهميتها خاصةً وأنه لم تجرِ أي مناورات منذ عام تقريبًا.

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