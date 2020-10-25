قدورة فارس: الأسير الأخرس قد يتعرض لانتكاسه في أي لحطة وقضيته كشفت الاحتلال

أكد قدورة فارس رئيس نادي الاسير اليوم الأحد 25/10/2020 ، ان حالة الأسير ماهر الاخرس في اليوم الـ91 للإضراب عن الطعام خطيرة وقد يتعرض لانتكاسه خطيرة في أي لحظة .

وقال فارس خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان وضع الاسير الاخرس غاية في الخطورة ، وخاصة بعد ما اقدم عليه الاحتلال قبل يومين من تجميد قرار إلغاء الاعتقال الاداري ، ليدل على تخبط الاحتلال .

وبين ان قضية الاخرس كانت كاشفة للإحتلال الذي اتخذ قرارات على وجه السرعة خلافاً لما اتخذته المحكمة التي اثبتت مجدداً انها أداة في يد قوات الاحتلال ، مطالباً بضرورة مقاطع محاكم الاحتلال .

وبشأن التفاعل الدولي مع قضية الاخرس ، بين فارس أن ردة الفعل الدولية هي رجع صدى للأداء الفلسطيني في تدويل وتفعيل التضامن مع الاسير ، مشدداً على ضرورة ارتقاء العمل الفلسطيني لتفعيل قضايا الاسرى .