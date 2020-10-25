آخر احصاءات "فيروس كورونا" حول العالم

كشفت الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليونا و155 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يقارب من 42 مليونا و947 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد على 31 مليونا و973 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 215 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس السبت 452 ألفا و906 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,599 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (784 وفاة)، والهند (575 وفيات)، والمكسيك (418 وفاة)، والبرازيل (398 وفاة)، وإيران (335 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (79,449 إصابة)، والهند (50,224 اصابة)، وفرنسا (45,422 إصابة)، والبرازيل (25,574 إصابة)، وبريطانيا (23,012 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (230,068 وفاة)، والبرازيل (156,926 وفاة)، والهند (118,567 وفاة)، والمكسيك (88,743 وفاة)، وبريطانيا (44,745 وفاة).