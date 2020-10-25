أسعار الذهب في فلسطين اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم الأحد 25/10/2020 في فلسطين ارتفاعاً ، وخاصة في ظل انخفاض اسعار الدولار الأمريكي في العالم.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين على اهتمام عدد كبير جدًا من الفلسطينيين لا سيما فئة التجار وفئة الشباب المقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة سنبين اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.64 شيكل $61.17

سعر الذهب عيار 22 189.43 شيكل $56.07

اسعار الذهب عيار 21 180.82 شيكل $53.52

اسعار الذهب عيار 18 154.99 شيكل $45.88

سعر الذهب عيار 14 120.54 شيكل $35.68

سعر الذهب عيار 12 103.32 شيكل $30.58

اسعار أوقية الذهب 6,427 شيكل $1,902

اسعار جنيه الذهب 1,447 شيكل $428.18

اسعار كيلو الذهب 206,644 شيكل $61,167

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, October 25, 2020 07:55 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

23 أكتوبر 206.87 181.02 155.16 120.68 103.44

22 أكتوبر 207.37 181.45 155.53 120.96 103.68

21 أكتوبر 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47

20 أكتوبر 207.53 181.60 155.65 121.06 103.77

19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48

18 أكتوبر 206.49 180.68 154.87 120.45 103.24

17 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24

16 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24

15 أكتوبر 208.07 182.06 156.05 121.37 104.03

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا